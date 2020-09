Kamer wil extra economische coronasteun

Het verzoek van de Kamer komt een dag voor het derde economische noodpakket ingaat. Dat pakket loopt langer, tot volgend jaar zomer, maar de steun wordt daarin wel stap voor stap afgebouwd. Dinsdag nog gaf bijna de hele Kamer zijn fiat aan dat pakket. Maar nu zijn er alweer vraagtekens over de versobering. „Moeten we dat niet opnieuw tegen het licht houden”, vraagt CU-fractieleider Segers zich woensdag tijdens het coronadebat af.

Die gedachte leeft breed in de Kamer, bij oppositie en coalitie. De linkse partijen willen bijvoorbeeld dat het kabinet een aanvullend pakket aangeeft, met gerichte maatregelen op de sectoren die door de nieuwe maatregelen getroffen worden.

PvdA-leider Asscher denkt daarbij aan horeca, cultuur, toerisme: „Het kabinet moet rekenschap geven van de effecten die deze maatregelen nu al hebben.” GL-fractieleider Klaver zou graag zien dat de partnertoets bij de coronabijstand voor zelfstandigen alsnog sneuvelt, zodat een gezin met één zzp’er en een partner in loondienst niet van enkel het inkomen van laatstgenoemde hoeven rond te komen.

Animo

Ook aan de rechterzijde van de Kamer is er animo voor meer economische steun. Als het aan de PVV ligt, gaat het mes helemaal niet in het steunpakket. De partij vraagt net als de VVD vooral aandacht voor de horecasector. VVD-fractieleider Dijkhoff wijst erop dat de afbouw van het steunpakket was voor als er geen extra beperkende maatregelen zouden zijn. „Als je wel extra maatregelen treft, die extra schade veroorzaken, zou het pakket mee moeten veren.” Dijkhoff wil van het kabinet weten ’in hoeverre dat gebeurt’ en vraagt om er ’een tandje bij’ te doen als het nodig is.

Vakbonden FNV en CNV roepen het kabinet woensdagochtend in deze krant ook op om versoberingen in het steunpakket terug te draaien. De bonden vrezen dat bedrijven nu sneller gaan reorganiseren en mensen de laan uitsturen.

De vakbonden en werkgevers schuiven donderdag weer aan bij ministers Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) voor het wekelijkse ’corona-polderoverleg’. Minister Hoekstra (Financiën) heeft vorige week in het debat over het derde steunpakket gezegd al bereid te zijn om bij een tweede golf ’op enig moment de prikstok’ in het pakket te steken en te kijken of de versoberingen wel door moeten gaan.