China plaatst raketten in Zuid-Chinese Zee

De platforms voor het lanceren van de raketten zouden in de afgelopen dertig dagen zijn geplaatst.

De Chinese activiteiten in de Zuid-Chinese Zee liggen erg gevoelig. Peking claimt tot ergernis van andere landen in de regio een groot deel van de zee. De Zuid-Chinese Zee is rijk aan vis, aardolie en aardgas en daarmee van enorme economische betekenis. Behalve China liggen onder meer Vietnam en de Filipijnen aan het druk bevaren water.