Noodweer eist ruim 100 levens in India

Mensen op straat in Shimla, in de deelstaat Uttar Pradesh, tijdens de hevige regenval. Ⓒ AFP

NEW DELHI - Zandstormen en zware regenbuien hebben in het noorden van India meer dan honderd 100 levens geëist. The Hindustan Times meldde dat in de deelstaat Uttar Pradesh 64 doden vielen en in deelstaat Rajasthan 35 levens. In andere deelstaten vielen ook enkele doden.