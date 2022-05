Premium Het beste van De Telegraaf

Ter Apel etalage van volledig vastgelopen asielsysteem ’We zeulen mensen door het land’

Door Valentijn Bartels en Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Zo’n zestig asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel moesten afgelopen woensdagnacht voor een slaapplaats uitwijken naar een grasveldje in de buitenlucht. Ⓒ Martijn Klungel RTVNoord

De ’buitenslapers’ in Ter Apel maken duidelijk dat ons asielsysteem faalt. Hoewel de oorzaken bekend zijn, laat een oplossing op zich wachten. Gemeenten en ’Den Haag’ wijzen naar elkaar. Nu grijpt het kabinet zelfs naar het ultieme lapmiddel in de vorm van crisisnoodopvang in een sport- of evenementenhal.