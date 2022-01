IS-offensief op gevangenenkamp: honderden extremisten ontsnapt

Het is de grootste militaire actie van IS in Syrië sinds het einde van het kalifaat. Volgens de SDF, de door Koerden geleide strijdmacht die de gevangenis en het omliggende gebied controleert, zetten de terroristen zeker 200 strijders, waaronder zelfmoordcommando’s, in bij de aanval. Zij houden mensen gegijzeld en gebruiken anderen als menselijk schild.

Dat bemoeilijkt de SDF-operatie, die wordt ondersteund door de internationale coalitie tegen IS. De troepenmacht zegt de controle in het cellencomplex enigszins te hebben teruggewonnen, maar dat wordt door andere bronnen ontkend. Met name in het noorden van het kamp zou nog hevig worden gevochten.

Daarnaast houden veel terroristen zich schuil in de wijken rondom de gevangenis, vanwaar zij met gerichte aanvallen proberen alsnog de duizenden IS-gevangenen vrij te krijgen. De lokale bevolking is massaal op de vlucht geslagen. IS claimt dat de afgelopen dagen 800 extremisten zijn ontsnapt. Daarvan zou de SDF er ‘enkele honderden’ opnieuw hebben opgepakt.

Broeinesten

De Koerden leggen de schuld van de chaos deels neer bij westerse landen die weigeren hun IS-strijders terug te nemen. De SDF heeft grote moeite om de vele gevangenkampen in het noorden van Syrië, die meer en meer fungeren als nieuwe broeinesten van terreur, onder controle te houden.

Alleen al in het beruchte kamp Al-Hol, waar veelal vrouwen en kinderen van IS-strijders vastzitten, werden het afgelopen jaar meer dan 90 moorden gepleegd. De gevangenen hebben zelfs een religieuze politie op poten gezet die toeziet op de naleving van de extremistische normen en waarden.

De SDF houdt in het noorden van Syrië zo’n 12.000 IS-strijders gevangen. Dat zij veelal Irakezen en Syriërs, maar ook enkele duizenden uit het buitenland. Een tikkende tijdbom.

Islamitische Staat kent een lange geschiedenis van gevangenisuitbraken. De organisatie werd gevormd in een Amerikaanse gevangenkamp en tijdens haar opmars in 2014 in Irak wist zij veel (potentiële) aanhangers te bevrijden. In dat land voerde het terreurleger vorige week een grote aanval uit waarbij elf soldaten omkwamen. De VS beëindigde vorig jaar zijn campagne tegen IS in Irak, ook al voerden de extremisten er naar eigen zeggen ruim 1100 aanvallen uit. In Syrië waren dat er in 2021 bijna 400, maar geen enkele zo spectaculair als de aanval op de gevangenis in Al-Hasaka.