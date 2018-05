Onderzoeksraad: binnenvaart veiliger maken

Het gaat bijvoorbeeld om het inkorten van vaartijden of het eerder aflossen van de schipper. „Het bevreemdt de Onderzoeksraad dat een schip beladen met 2000 ton benzeen ook in dichte mist tot veertien uur aaneengesloten mag varen zonder aflossing van de schipper.”

Gevaarlijke stoffen in dichte mist

Schippers, vaarwegbeheerders en chemiebedrijven moeten bindende afspraken maken over het varen met gevaarlijke stoffen in dichte mist. Daarnaast moet Rijkswaterstaat de bevoegdheid krijgen om bij extreem weer het scheepvaartverkeer stil te leggen, stelt de raad.

Het informatie- en volgsysteem van de scheepvaart is verouderd en moet worden vervangen, beveelt de raad aan. Een nieuw systeem moet ook een alarmeringsfunctie krijgen voor incidenten met gevaarlijke stoffen.

Ongeluk met benzeentanker

Het ongeluk met de benzeentanker gebeurde precies op de grens van twee gemeenten en drie veiligheidsregio’s, die moeite hadden om de hulpactie onderling te coördineren. „Het bleef tot diep in de nacht onduidelijk of de lading benzeen gevaar gaf en de bemanning werd pas na drie uur geëvacueerd.” De crisisbeheersing in grensgebieden moet beter, concludeert de raad.

Dwars door stuw

De tanker voer via de Maas richting Rotterdam, waarbij de schipper voornamelijk op de radar navigeerde, een vermoeiende en gespecialiseerde methode. Het schip voer dwars door de stuw, viel 3 meter en kwam 600 meter verder tot stilstand. Door het ongeval zakte het waterpeil tussen Grave en Sambeek in de daaropvolgende dagen met drie meter, waardoor grote schade ontstond voor de scheepvaart en woonboten in de omgeving.