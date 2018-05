Moordenaar Marcel loopt alweer vrij rond: ’Dit is onverteerbaar’

„Tien jaar geleden, 3 mei 2008, de eerste zonnige dag dat jaar. Je garagedeur open en even lekker aan je auto knutselen. Niet veel later word je doodgeschoten door een 21-jarige in psychose verkerende man”, valt te lezen in de advertentie van Anja.

Na zijn overlijden was er veel onduidelijk. De dader was spoorloos en over het motief tastten de politie en de familie in het duister. De levens van de ouders en zus van Marcel stortten in. „Het leven van onze ouders was voorbij. Die konden dat gewoon niet meer verwerken. Mijn moeder heeft in een sneltreinvaart alzheimer gekregen. Mijn vader is een wrak geworden.”

Lees verder onder de foto.

Albanees Arvin Y. Ⓒ chris ROODBEEN

De vader van Marcel hoorde de geluiden, hij was namelijk aan het werk in dezelfde Alkmaarse straat. „Hij stond naast zijn eigen vader toen die in de oorlog werd gedood door een afzwaaiende kogel. En nu was zijn enige zoon drie panden verderop doodgeschoten.”

Vorig jaar, toen Arvin Y. werd teruggestuurd naar zijn geboorteland Albanië, overleden de ’gebroken’ ouders van Marcel. „Zes weken na elkaar.”

Seksstraatje

De familie van Marcel hield er rekening mee dat hij mogelijk was vermoord als een soort afrekening. De plaatwerker die ook auto’s repareerde werkte namelijk op vrijdagen als bewaker op de Achterdam, het seksstraatje van Alkmaar. „Het was een soort hobby. Hij hielp vrouwen, van wie hij dacht dat ze verkeerd behandeld werden, naar de politie om aangifte te doen. Hij joeg er mensen mee tegen zich in het harnas.”

Begrafenis

Op de begrafenis kwam er ook nog eens een onbekende man binnen, die recht op de kist afliep en erin keek. „Daarna kwam hij lachend bij ons staan en liep hij weer naar buiten. Daar kregen we allemaal kippenvel van. Dat was echt griezelig”, vertelt Anja aan het Noordhollands Dagblad.

Aan de angst en onzekerheid kwam een einde toen de schizofrene Arvin Y. werd opgepakt. Hij bekende twee mishandelingen én de moord op Marcel. Hij had een complot bedacht tegen zichzelf, waarvan Marcel - zijn straatgenoot - onderdeel van was geworden. In 2009 werd hij veroordeeld tot vijftien jaar cel en tbs. De straf werd verkort omdat de man zich goed gedroeg.

„Lieve Marcel, wat hadden we nog veel leuke dingen kunnen doen. Ik mis je elke dag een beetje meer”, sluit Anja af.