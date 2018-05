Sofie (8) bungelt aan slagboom in Spaarndam

Dat zegt Marcel die op pad was om een ijsje te halen op de dijk met zijn dochter Noa en haar twee vriendinnetjes Sofie en Step.

„De meiden waren een beetje aan het klooien met z’n drieën en ze wilden aan de slagboom hangen ik zei nog ’niet doen, niet hangen, stoppen daarmee, kappen!’ Ze zeiden nog dat ze het niet zouden doen, maar toen schoot Sofie als een malle de lucht in”, vertelt hij tegenover NH Nieuws.

„Gelukkig gaat Sofie elke week naar de klimmuur in Haarlem. Daardoor is ze heel sterk in haar handen. Misschien is dat haar redding geweest. Samen met een voorbijganger stond ik precies onder haar. Als ze zou vallen, hadden we haar zo kunnen opvangen.”

Marcel denkt dat Sofie wel een minuut aan de slagboom heeft gehangen, voordat het ding weer naar beneden ging. „Net op tijd, volgens Sofies moeder, want ze kon echt niet meer. Het had niet langer moeten duren, vertelde ze me”, aldus Marcel.

Gelukkig is Sofie met de schrik vrijgekomen, al heeft ze er wel slecht door geslapen. Sofies moeder, Kate, wil kinderen waarschuwen „nooit voor de gein aan een slagboom gaan hangen. Het is echt gevaarlijk.”

Ook Marcel, die woensdag met de meisjes op pad was, is geschrokken. „Het had ook anders kunnen aflopen.”

In alle hectiek vergat Marcel de man die hem te hulp schoot te bedanken. Op een Facebookpagina voor Spaarndammers probeert hij de hulpvaardige omstander alsnog te bereiken. „Ik wil nog even de man bedanken die mij hielp Sofie van de slagboom van de brug te halen.”