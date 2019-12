Jogger verbannen na tik op de billen bij tv-reporter

Een filmpje van het incident werd breed uitgemeten in Amerikaanse media. Te zien is hoe de reporter voorbij wordt gelopen door honderden deelnemers. Eén ervan kan zich niet bewingen en geeft de vrouw een tikje op de billen. De vrouw reageert als door een adder gebeten, maar kan wel haar verslag vervolgen.

De video werd meer dan 10 miljoen keer bekeken. De presentatrice, Alex Bozarjian, liet direct al via Twitter weten dat ze niet gediend was van het gedrag van de loper. Het is niet duidelijk of ze een klacht tegen de man indient.

„We hebben achterhaald wie de man is en de reporter op de hoogte gebracht”, aldus de organisator van het evenement. „Dit gedrag kunnen we niet tolereren.” Het is niet duidelijk wie de ’dader’ is.