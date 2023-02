Sunak in Belfast om DUP te overtuigen van Brexitdeal

De pro-Britse Democratic Unionist Party (DUP) blokkeert de regeringsvorming in Noord-Ierland namelijk al sinds februari vorig jaar uit onvrede over de handelsregels die sinds de Brexit voor Noord-Ierland gelden. Sunak hoopt hun zorgen met de nieuwe afspraken te hebben weggenomen, al lijken niet alle eisen van de DUP ingewilligd. Er is bijvoorbeeld nog altijd een (kleine) rol voor het EU-hof bij het handhaven van de regels.

De partij wil goed de tijd nemen om de overeenkomst te bestuderen voordat het een definitief standpunt inneemt. Partijleider Jeffrey Donaldson zei maandag in een eerste reactie dat er „aanzienlijke vooruitgang is geboekt” op een aantal terreinen, maar dat er „belangrijke punten van zorg” blijven.

Ook veel van Sunaks eigen partijgenoten zullen kijken naar wat de DUP doet. De meeste Conservatieven zijn tevreden met het resultaat, maar de harde Brexiteers onder hen hebben aangegeven de deal niet te kunnen steunen als de DUP niet akkoord gaat. Voor een meerderheid in het Britse parlement heeft Sunak hen waarschijnlijk niet nodig. Oppositiepartij Labour heeft aangegeven voorstander van de plannen te zijn.