OM eist 9 jaar tegen vader voor ontvoering Insiya

Negen jaar is de in Nederland maximaal te eisen straf voor deze feiten. Volgens de officier van justitie heeft H. „lak aan ons rechtssysteem” gehad.

Tegen de 36-jarige neef van H., Imran S., is woensdag wegens zijn volgens het OM „prominente rol” in de ontvoering vier jaar gevangenisstraf geëist. Ook S. was woensdag niet aanwezig. Beide verdachten hadden ook geen advocaten om hen te vertegenwoordigen.

De moeder, oma, oom en tante van Insiya maakten woensdag tijdens de zitting gebruik van hun spreekrecht. Buiten de tante waren zij allen aanwezig bij de zitting - de advocaat van de tante las haar verklaring namens haar voor. De moeder vertelde dat zij in 2018 voor het laatst via Skype kort met de inmiddels 6-jarige Insiya heeft gesproken. „De tijd gaat door, maar ik sta stil”, vertelde zij geëmotioneerd. Zij vroeg - mede namens Insiya - om hoge schadevergoedingen. Zij gaf aan dat wanneer zij ook als schadevergoeding had kunnen vorderen dat de tijd kon worden teruggedraaid, zij dit ook graag zou hebben gedaan. Ook de oma en tante hebben schadevergoedingsvorderingen ingediend.

In 2019 zijn zes uitvoerders van de ontvoering veroordeeld tot straffen van twaalf maanden tot vier jaar gevangenisstraf. Vijf van hen zijn in hoger beroep gegaan. Die zaken moeten nog worden behandeld.

Na de zitting gaf de moeder van Insiya in een korte verklaring aan tevreden te zijn met de eis omdat hier een belangrijk signaal vanuit gaat. Voor haar blijft van het grootste belang dat haar dochter zo snel mogelijk naar Nederland terug kan keren. Zij riep de Nederlandse regering op zich in te spannen om Insiya terug te krijgen.

De rechtbank doet 12 oktober uitspraak.