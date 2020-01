Jaren vol bloed, zweet en tranen in iedere circusact

Voordat de ’Sky Angels’ dit huzarenstukje aan het publiek kunnen vertonen, hebben zij er al vele honderden uren van keihard oefenen opzitten. Ⓒ EPA

Amsterdam - Het lijkt zo simpel, even een circusact van tien minuten in elkaar zetten. Maar aan een gemiddelde act die het publiek in vervoering brengt gaat jaren van oefening – vol bloed, zweet en tranen – vooraf.