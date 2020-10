Wie het eerst komt, het eerst maalt: China vaccineert erop los

Beeld ter illustratie Ⓒ China News Service via Getty Images

Peking - In de Chinese stad Yiwu hebben honderden mensen in de rij gestaan in de hoop ingeënt te worden met een testvaccin van het bedrijf Sinovac. Er zijn zelfs een paar mensen vanuit een andere provincie naar Yiwu gereisd. Het is voor het eerst dat er in China een coronavaccin beschikbaar wordt gesteld onder een beleid van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.