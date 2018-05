Eis: 9 maanden cel na straatrace Rijswijk

Tegen de twintigjarige Desley J. eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van negen maanden en een rijontzegging van vier jaar, hij reed met zijn auto de fietser dood. Zijn vriend en wijkgenoot Jessy P. (19 jaar) hoorde zeven maanden cel en ook een rijontzegging van vier jaar tegen hem eisen. Hij zag het ongeluk gebeuren maar reed door.

Omdat er geen sprake was van rijden onder invloed of andere overtredingen naast het te hard rijden, zoals bijvoorbeeld door rood rijden, komt de officier van justitie niet tot een hogere strafeis, legde zij uit.

De mannen zelf ontkennen met klem dat zij met elkaar aan het racen waren op de Generaal Spoorlaan. Ze waren elkaar kort daarvoor toevallig tegengekomen en hadden elkaar gedag gezegd. Van een race of elkaar doelbewust opjutten, zou nooit sprake zijn geweest.

Uit onderzoek op sporen op de weg blijkt dat de auto waarin J. reed minstens 93 kilometer per uur heeft gereden. Hoe hard P. in zijn auto reed, waarin hij met zijn neef en een vriend zat, is niet duidelijk geworden. Waarschijnlijk was dat ongeveer even hard of misschien zelfs nog harder, want P. reed iets voor J. op het moment dat de fietser de weg overstak.

J. erkent dat hij te hard heeft gereden en dat hij daarom schuldig is. Maar hij benadrukt dat er geen sprake van opzet is en dat hij het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd.

P. had net een paar weken voor het ongeluk zijn rijbewijs gehaald, J. nog geen anderhalf jaar daarvoor. Beiden waren al eerder met politie in aanraking gekomen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.