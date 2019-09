’Zeeuwse commandant al-Nusra’ blijft in cel

Verslaggever Silvan Schoonhoven doet live verslag uit de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Al K. werd eerder dit jaar in het Zeeuwse dorp Kapelle na een undercoveractie van de politie aangehouden. Hij kwam daar vijf jaar geleden met zijn vrouw en zeven kinderen wonen. Vandaag staat hij voor het eerst voor de rechter.

De Syriër heeft toegegeven dat hij bij de executie in Syrië aanwezig was. Maar hij heeft volgens zijn advocaat geprobeerd het slachtoffer te ruilen voor zijn broers die ook vastzaten. Volgens zijn advocaat heeft hij niet het bevel tot de executie gegeven.

Justitie verdenkt Ahmad al K. (47) ervan dat hij commandant was bij terreurgroep Jabhat al-Nusra en dat hij in 2012 persoonlijk betrokken was bij de executie van een Syrische luitenant. Op sociale media blijkt hij nog steeds zeer nauw betrokken bij de oorlog in Syrië. Hij scheldt en tiert en noemt vijanden ’varkens’ en ’honden’. Zijn haat voor sjiieten, een andere geloofsstroming binnen de islam, steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij verheerlijkte op sociale media een bloedige aanslag van Islamitische Staat met zeventien doden.

K., die sinds 2014 in Nederland is, stond in Kapelle juist bekend als een innemende man. Hij reed rond in de buurtbus en was zeer betrokken bij de voetbalvereniging, waar hij bijna iedere week wel op de tribune te vinden was of zelf in actie kwam bij de veteranen. De Syriër wandelde vaak met zijn vrouw door het dorp, terwijl buren regelmatig een kop koffie bij hem dronken. De Gereformeerde Gemeente Kapelle had ook contacten met de Syriër.

Jachtgeweer

’Abu Ghuder’ zoals hij zich noemde, vocht zelf in het leger van Assad tot hij de wapens opnam tegen de dictator. Hij vocht met een pistool en een jachtgeweer. Dat vertelt hij in een interview met de Britse krant The Guardian in 2012. Dat was de begintijd van de Syrische burgeroorlog.

In het interview omschrijft hij zich als expert op het gebied van explosieven: „We hebben duidelijke aanwijzingen van de leiders van al-Qaida om het Vrije Syrische Leger te helpen met geïmproviseerde explosieven en autobommen. Dat is ons grootste talent.”

’Geen kogel verspild’

Hij vertelde hoe hij een aanval pleegde op een Syrische legerbasis met een truck met tweeduizend kilo explosieven. De klap was zo groot, vertelde Abu Ghuder, dat bomen werden ontworteld en ramen honderden meters werden weggeblazen. „Die bom kostte maar 100.000 Syrische pond. We hebben geen kogel verspild.”

Verslaggever Silvan Schoonhoven doet live verslag uit de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.