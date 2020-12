’Quarantaine wordt door veel mensen als ’oneerlijk’ ervaren’

Binnenland

’Tegenstanders lockdown nodigen grotere groep uit met kerst’

Driekwart van de Nederlanders steunt de harde lockdown. Dat blijkt uit onderzoek onder 2405 mensen door platform Zorgkiezer.nl. Wel is de meerderheid van alle ondervraagden (71,6 procent) kritisch over de maatregel: die had volgens hen eerder getroffen moeten worden zodat de schade kleiner was gewee...