Trucker (22) appte voor ernstige aanrijding

KAMPEN - Een 22-jarige vrachtwagenchauffeur die in 2016 inreed op een file op de N50 bij het Overijsselse Kampen zat te whatsappen achter het stuur. Omdat hij vermoedde dat de persoon in de auto voor hem het ongeluk niet had overleefd wiste hij onmiddellijk de berichtjes aan zijn vriendin.