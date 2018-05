Chaos dreigt bij Dodenherdenking

De groepering, die zichzelf de ’snelstgroeiende antiracisme-groepering’ noemt, wil oproerkraaiers „corrigeren”, vertelt de leider van de club, Michael Campagne, tegen AT5. „We dragen hesjes en zijn duidelijk zichtbaar tussen het publiek. Wie gaat schreeuwen, zal worden gecorrigeerd.”

De Telegraaf meldde vanmorgen al dat Molukse Ajaxsupporters willen ingrijpen: de groep AFC Maluku, die wordt gezien als harde kern, zou inmiddels voorbereidingen treffen, zo melden bronnen uit de Molukse gemeenschap. Ook veteranen zouden de orde willen komen bewaren.

Al deze maatregelen komen na een bizarre oproep van actiegroepering #Geen4MeiVoorMij, die op Facebook hadden opgeroepen lawaai te maken tijdens de herdenking, omdat daarbij ook ’oorlogsmisdadigers’ worden geëerd, stelt de groep.

Het brein achter de demonstratie blijkt Rogier Meijerink te zijn. Hij was eerder betrokken bij de krakersrellen in Utrecht, waarbij het stadhuis in Utrecht en agenten met verfbommen werden bekogeld.

Marron United-leider Michael Campagne vindt het verschrikkelijk dat de Dodenherdenking zou worden verstoord. „Het grijpt ons ook aan. Hoe moeilijk is het om twee minuten per jaar respect te tonen?”, vraagt hij zich af. „We zijn sterk genoeg als het misgaat.”

Ook de Molukkers zijn woest. Zij hechten veel waarde aan het eerbetoon aan hun opa’s. De gemeente Amsterdam en de politie hebben echter aangegeven dat ze niet zitten te wachten op de ’hulp’ van groepen als Marron United, AFC Maluku en anderen, omdat het juist tot meer ongeregeldheden kan leiden.

