Het enige land ter wereld dat geen vaccins wil: ’Stoom, kruiden en een speciale smoothie zijn genoeg’

Volgens president Magufuli is er geen coronavirus in Tanzania. En als het er wel zou zijn – wat volgens hem dus niet het geval is – dan volstaan wat stoom en een kruidensmoothie om het te bestrijden. Ⓒ ANP / HH

Er bestaat geen plan om te testen op het coronavirus. Geen plan om de bevolking te vaccineren. In Tanzania is dat allemaal niet nodig: volgens de regering is het Oost-Afrikaanse land namelijk ’helemaal coronavrij’. Burgers die zich onverhoopt och niet lekker voelen, wordt aangeraden om ’stoom te inhaleren’ of kruidenmengsels te gebruiken.