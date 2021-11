Voormalig EU-baas Donald Tusk is rijbewijs kwijt

De 64-jarige politicus werd zaterdag in Mlawa, ten noorden van Warschau, door de politie aan de kant gezet omdat hij 107 kilometer per uur reed waar maximaal 50 is toegestaan.

Behalve dat hij de komende 3 maanden niet meer achter het stuur mag kruipen, moet Tusk volgens persbureau PAP ook nog een boete betalen van omgerekend 107 euro.

De strafmaat werd ter plekke bepaald. „Die heb ik zonder discussie aanvaard”, liet de snelheidsduivel, voorzitter van het liberaal-conservatieve Burgerplatform, schuldbewust weten via Twitter.