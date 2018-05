Rechter verbiedt ’lawaaidemo’ Dodenherdenking

1 / 2 1 / 2 Rogier Meijerink (inzet, linksboven) vocht zijn gebiedsverbod aan bij de rechtbank. Ⓒ Robbie Hiel / ANP

AMSTERDAM - UPDATE - De ’lawaaidemonstratie’ tijdens de Dodenherdenking is terecht verboden. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld bij een kort geding van oud-kraker Rogier Meijerink, die de Amsterdamse burgemeester Van Aartsen daagde. Dat er wanordelijkheden en paniekreacties kunnen ontstaan, vindt de rechter aannemelijk. Meijerink mag vrijdag tussen 18.00 en 22.00 uur ’s avonds niet in de binnenstad komen in de buurt van de Dam.