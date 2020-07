Aantal coronapatiënten in ziekenhuis weer licht gestegen

Drive-in waar medewerkers getest worden op corona vanuit hun auto bij het Amsterdam UMC, locatie AMC. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

ROTTERDAM - In ziekenhuizen in Nederland liggen 118 coronapatiënten. Dat zijn er 11 meer dan zondag. Toen was ook al sprake van een lichte stijging van het aantal. Van de ziekenhuispatiënten met corona verblijven er 24 op de intensive care (ic), dat zijn er evenveel als zondag. In totaal liggen er 545 mensen op de ic.