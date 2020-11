Haagse glazenwasser bungelt op 55 meter hoogte in bakje

Angstaanjagende momenten voor de ramenlapper. Ⓒ VRPRESS

DEN HAAG - Let op: niet voor personen met hoogtevrees! Een glazenwasser bungelde woensdagmiddag op wel 55 meter hoogte in een scheefhangende bak aan een gebouw in Den Haag. Brandweerlieden wisten de man uiteindelijk te bevrijden uit zijn benarde positie.