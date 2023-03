Premium Het beste van De Telegraaf

Politiechef adviseert om supporters te weren bij uitwedstrijden ’Agenten in vrije tijd belaagd door fans van FC Groningen en SC Cambuur’

Door Gerda Frankenhuis en Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

De politie Noord-Nederland wil de supporters niet meer begeleiden naar uitwedstrijden. Ⓒ ANP/HH

Groningen - Politiemensen en hun naasten zijn in hun privétijd geïntimideerd en bedreigd door fans van FC Groningen en SC Cambuur. Dat blijkt uit een brief die korpschef Frank Paauw van de Nationale Politie naar alle politiekorpsen in Nederland heeft gestuurd. Daarin adviseert hij om fans van die clubs vooralsnog bij alle uitwedstrijden te weren omdat er geen politiebegeleiding is. De gemeente Alkmaar gaat daar voorlopig niet in mee.