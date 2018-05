Verkeerschaos en gewonden door ongeval op A12

Ⓒ AS Media

DEN HAAG - Een ongeval op de A12 zorgt in de avondspits voor een verkeerschaos in de westelijke Randstad. Snelweg A12 bij Zevenhuizen is nog tot het einde van de avondspits in beide richtingen afgesloten, onder meer vanwege politieonderzoek en reparaties. Rond Leiden, Den Haag en Rotterdam staat het verkeer muurvast. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten hun reis even uit te stellen.