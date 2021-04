Eerste beelden van containers in zee bij Ameland: ’Niet te bevatten’

De Kustwacht meldt dat het gaat om drie containers met droge goederen, één lege en inderdaad één container met aceton. Het vliegtuig van de Kustwacht vliegt uit voor een verkenning boven de locatie en probeert de containers te lokaliseren, aldus de maritieme dienst. „De scheepvaart wordt actief geïnformeerd over de containers.” Nadere berekeningen moeten helder krijgen of er containers zullen aanspoelen op land.

De zogenoemde ‘tank tainer’, die drijvend door de Kustwacht is gezien, bevat de stof aceton. De impact op de zee-ecologie valt vermoedelijk mee. Het goedje is biologisch afbreekbaar, maar is wel heel acuut toxisch voor vis. Het zal echter snel verspreiden in het zeewater, mocht het toch uit de tank ontsnappen.

Projectleider rampenbestrijding en scheepsveiligheid Kuipers van de Waddenvereniging: „Een van de containers bevat volgens de verkregen informatie aceton, een vluchtige stof die je evengoed niet in het milieu wilt hebben.”

Twee containers nog wankel

De Kustwacht laat woensdag rond de middag vanuit Den Helder weten dat het de kapitein was van de Baltic Tern die de melding deed van de vijf verloren containers: „Twee containers staan nog wankel. Het schip voer ongeveer 27,5 km ten noorden van Ameland en was onderweg naar Rotterdam.”

Verkeersleider: ’Waar mogelijk kijken we mee’

Verkeersleider Jan van Rees op de bekende vuurtoren Brandaris op Terschelling volgt de zaak vanaf zijn hoge positie op het Waddeneiland. „We fungeren als Rijkswaterstaat als het ware als de ogen voor de Kustwacht, we kijken waar mogelijk mee”, legt Van Rees uit. „Het schip ligt nu echter op 49 kilometer afstand van ons en dat kunnen wij nu ook niet zien.” Het is woensdag ook buiig weer.

Twee van de vijf afgevallen containers zijn tot dusverre drijvend gezien vanaf een ander schip, aldus Van Rees. „De container met aceton is een tank, die blijft wel drijven en in negen van de tien gevallen blijft die heel. Er is een tank drijvend gezien.” Vanwege de golfslag en scherpe randen van de constructie om de tank is het niet direct mogelijk containers te bergen. De lading drijft vermoedelijk in zuidoostelijke richting. Van Rees: „Het lijkt erop dat ze in de richting van (het Duitse eiland) Borkum gaan.” Dat geldt dus voor zeecontainers zolang ze heel blijven. Maar van de containers met droge lading zullen de deuren doorgaans opengaan en dan zinken. „De Baltic Tern ligt inmiddels met de kop in de wind.”

Onderzoek

Het is na recent MARIN-onderzoek bekend dat ook deze kleinere schepen, de Baltic Tern is 169 meter lang, last kunnen hebben van de golven, dat er lading overboord kan slaan. Het zogeheten ’MARIN-onderzoek’ is recent uitgevoerd door het nautische instituut MARIN.

Ander schip in problemen

Dinsdagavond was een ander schip, containerschip ’Escape’, ook al in de problemen gekomen in de Waddenzee. ’Escape’ bleek problemen te hebben met het roer.

Noodhulpsleper Guardian meldde rond 02.20 uur dat die een sleepverbinding met het containerschip had gemaakt en dat het de ’Escape’ naar een veilige plek kon vervoeren.

Ⓒ ERNST-GERT SCHMIDT/MARINETRAFFIC.COM

Na het incident van ’Escape’ benadrukt de Waddenvereniging woensdagmorgen dat ook dit soort kleinere schepen voor problemen op de Waddenzee en Waddeneilanden kunnen zorgen. „Na het ongeval met MSC Zoe was er aandacht voor grote schepen zoals Zoe, die vierhonderd meter lang is en hun vaarroutes. Daar werd onderzoek naar verricht.”

Vanuit de lucht zijn woensdagmiddag twee drijvende containers gezien door de bemanning van het vliegtuig van de Kustwacht. ,,Het Kustwachtvliegtuig is ter plaatse’’, aldus de Kustwacht uit Den Helder. Ondertussen is de bemanning van het schip Baltic Tern nog bezig met het vastzetten van twee containers, die als ‘wankel’ werden gezien. Een van de twee is nog steeds wankel, laat de Kustwacht weten.

Oproep aan minister en Kamer

„Er ligt een Kamermotie om de Kustwacht bindend advies te kunnen laten geven over de vaarroute. We roepen de minister en de Kamer op actie te ondernemen!”, aldus Kuipers. „We hebben nu meerdere incidenten met schepen in een dag…” De nu nog meer bezorgde Waddenvereniging start prompt een petitie, laat ze woensdagmorgen weten.

Kuipers: „Want de schepen varen blijkbaar gewoon door. Er moet snel wat gebeuren. We zien dit nu gewoon weer , dat is toch niet te bevatten.”

PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop uit Waddenprovincie Friesland stelde woensdag Kamervragen aan de minister. Hij wil onder meer snel weten of er risico bestaat op milieuvervuiling op de eilanden en hoe het zit met internationale afspraken rondom het Wad. „We willen snel duidelijkheid voor de Waddenbewoners. De Kustwacht moet zo snel mogelijk meer bevoegdheden krijgen.”

Fractiegenoot Gijs van Dijk, zelf woonachtig op Texel, regeerde op Twitter en roept de minister op ’aan de bak’ te gaan: „Veel Waddenbewoners houden hun hart vast omdat er nog steeds schepen vlak langs de eilanden varen met golven van makkelijk tien meter. Een nieuwe ramp kan zomaar weer gebeuren.”