Schip verliest containers bij Ameland

De lading is van het containerschip Baltic Tern gevallen.

De Baltic Tern is een schip van 169 meter lengte. Het schip is op de Noordzee onderweg naar Rotterdam.

Andere schip in problemen

Dinsdagavond was een ander schip, containerschip ’Escape’, ook al in de problemen gekomen in de Waddenzee. Escape bleek problemen te hebben met het roer.

Noodhulpsleper Guardian meldde rond 02.20 uur dat die een sleepverbinding met het containerschip had gemaakt en dat het de ’Escape’ naar een veilige plek kon vervoeren.

Na het incident van ’Escape’ benadrukt de Waddenvereniging woensdagmorgen dat ook dit soort kleinere schepen voor problemen op de Waddenzee en Waddeneilanden kunnen zorgen. „Na het ongeval met MSC Zoe was er aandacht voor grote schepen zoals Zoe, die vierhonderd meter lang is en hun vaarroutes. Daar werd onderzoek naar verricht. Maar extra onderzoek naar kleinere schepen is eveneens van belang”, aldus Ellen Kuipers van de Waddenvereniging.