Enorme bosbranden in door hitte geteisterd Spanje

Het Spaanse leger is inmiddels ingezet en probeert met hulp van bommenwerpers te blussen. De droogte houdt voorlopig nog aan in het gebied. Vrijdag wordt het zo’n 44 graden in de regio en zaterdag loopt het kwik op tot 46 graden.

Inmiddels zijn er 22 mensen uit het gebied geëvacueerd naar een opvangcentrum in de gemeente Flix, zo meldt de krant Diaride Tarragona.

