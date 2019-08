Mogelijk leefbare planeet op slechts 31 lichtjaar afstand

GJ 357 heeft een derde van de massa en grootte van onze zon en is zo’n 40 procent koeler. Er cirkelen drie planeten omheen, waarvan er eentje zich in de ’leefbare zone’ bevindt: GJ 357 d. Deze ’Superaarde’ draait in zo’n 55 dagen om haar zon.

De planeten zijn ontdekt met de ruimtetelescoop TESS. Als GJ 357 d een dichte atmosfeer heeft, dan is het mogelijk dat er vloeibaar water te vinden is. Volgens onderzoeksleider Lisa Kaltenegger is dat bijzonder opwindend: „Dit is de eerste nabijgelegen superaarde die we vinden die potentieel leven kan herbergen.”