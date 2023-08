Nog tot en met donderdag zomers warm en vaak zon

Zondag ontstaan in de middag een aantal stapelwolken, vooral landinwaarts, maar het blijft droog. De temperatuur komt uit op 23 tot 28 graden bij een zwakke tot hooguit matige wind. Vanavond is het volgens Weeronline nog lang aangenaam. Om 21.00 uur is het nog 20 graden in Haarlem en 23 graden in Venlo. De wind valt in de loop van de avond weg. „Heerlijk weer om nog een tijdje buiten te zitten”, aldus Weeronline.

Ook maandag wordt een zonnige zomerdag. Na het oplossen van eventuele mist volgt een zonnige ochtend. In het midden van het land beginnen de scholen weer, dus wie vroeg op de fiets zit kan een zomerjasje wel gebruiken. Om half acht is het slechts 13 tot 16 graden. De zon laat de temperatuur echter snel oplopen en aan het eind van de ochtend is het al 21 tot 24 graden.

Dinsdag wacht op veel plaatsen ook zon. Waarschijnlijk is er, vooral in Noord-Nederland, wel iets meer bewolking dan de dagen ervoor. Woensdag wacht een mix van wolken en zon. Opnieuw is het op veel plaatsen zomers warm met maxima van 25 tot 28 graden. Op de Waddeneilanden en aan het Noordzeestrand blijft het kwik net onder 25 graden steken.

Donderdag wordt het nog vrij warm met 22 tot 25 graden. In de loop van de dag neemt de buienkans toe en is er ook kans op onweersbuien. Vanaf vrijdag zakt de temperatuur in en ligt die in de middag rond de 20 graden. In de nacht koelt het ook verder af: een graad of 12. Het weerbeeld is daarbij wisselvallig met dagelijks buien, maar ook af en toe zon.