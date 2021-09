Verdachte ’breekt’ na eis 30 jaar en geeft naam schutter Prins

K. is samen met twee anderen door de rechtbank veroordeeld voor de liquidatie. Hij en Xionel B. kregen dertig jaar cel, Jurandy T. kreeg levenslang. Maandag werd tegen alle drie dertig jaar cel geëist in het hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch.

Vlak nadat de strafeisen klonken, werd er geroepen vanuit de zaal. Toen klonk de naam van de persoon die bij de liquidatie betrokken zou zijn geweest, voorafgegaan door een kort scheldwoord.

Prins werd in september 2015 tijdens een achtervolging in de auto met meerdere salvo’s uit een kalasjnikov beschoten. Toen hij strompelend een tuin in vluchtte, werd hij in de rug geschoten. De man bij wie Prins in de auto zat, kon ontkomen. De moord op Sven Prins zou het trieste dieptepunt zijn van een al langer slepende ruzie in het Limburgse drugscircuit, waarbij ook het slachtoffer al eens zou hebben geschoten.

Het gerucht dat K. niet betrokken was bij de moord, doet al langer de ronde. K. heeft echter nooit een naam willen noemen van de derde persoon in de auto. Maandag zei hij daarover: „Ik ben de hele tijd bang geweest voor ze, als ik de waarheid zou vertellen. Voor mijn familie.” Ook de andere verdachten wilden de naam van de man niet vertellen. Jurandy ’Payo’ T. had afgelopen donderdag alleen wel gezegd dat K. niet in de auto zat. K. zou onschuldig zijn veroordeeld.

Dat K. brak, kwam mede door de strafeis. Huilend: „Het gaat niet om niks. Het gaat om dertig jaar. Ik zweeg, omdat ik mijn vrienden niet wilde laten opdraaien voor iets wat ik zou zeggen. Payo zei het me de dag na de moord al. En bovendien: als ik niet bij hen was, was die Turk er altijd.” Die Turk zou degene zijn die het fatale schot loste.

Het hof ging na de ontboezeming gewoon door met de zaak. Het kan altijd later nog besluiten dat meer onderzoek nodig is naar de nieuwe informatie.