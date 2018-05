Nieuw vaccin tegen kinkhoest nodig

De laatste jaren is het aantal gevallen van kinkhoest, een zeer besmettelijke en ernstige luchtweginfectie, flink gestegen. Volgens Hovingh komt dit mogelijk doordat de bacterie ’Bordetella pertussis’, de veroorzaker van de ziekte, zich genetisch heeft aangepast. Daardoor is de werking van het vaccin vermoedelijk verslechterd. „Het is daarom de hoogste tijd dat er een nieuw kinkhoestvaccin wordt ontwikkeld”, stelt Hovingh.

Kinkhoest veroorzaakt hevige en langdurige hoestbuien die maanden kunnen aanhouden. Longontsteking en longschade leidend tot ademnood zijn de meest voorkomende complicaties van de besmetting. Vooral voor niet-gevaccineerde zuigelingen kan de ziekte dodelijk zijn.