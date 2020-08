Neushoorn doodt zebra in Wildlands

„In de 29 jaar dat in Emmen de neushoorns en zebra's samenleven, is dit de eerste keer dat er een incident tussen beide diersoorten heeft plaatsgevonden”, aldus het park in een bericht op Facebook.

Wildlands schrijft uit te gaan van een eenmalig incident: „Maar uiteraard onderzoeken we de toedracht en bepalen we of aanvullende maatregelen op de savanne nodig zijn.” Dat bezoekers getuige zijn geweest van deze confrontatie wordt door Wildlands betreurd.

Het is niet voor het eerst dat een neushoorn een ander dier aanvalt in Wildlands. In 2019 overleed een struisvogel na een aanvaring met een neushoorn.