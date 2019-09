’Rij ze van de sokken’ werkt

Twee bankrovers op hun motor werden met opzet geramd door de politie in een taxi. Ⓒ foto : Hollandse Hoogte

Londen - ’Rij ze van hun sokken’ in plaats van ’lik op stuk’ werkt uitstekend in Londen. Daar rijdt de politie tasjesdieven van hun scooters als een laatste middel om hen te stoppen. De methode, waarbij de politie subtiel aangeeft met de auto de scooter van de boefjes ’een duwtje’ te geven werd in 2018 geïntroduceerd en heeft het aantal diefstallen meer dan gehalveerd.