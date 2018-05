Listige agent uit Maastricht stak boetes in eigen zak

De agent is geschorst. Justitie onderzoekt of de agent dit vaker heeft gedaan. De man hield vorig jaar Belgische automobilisten aan na overtredingen en eiste dat ze contant zouden betalen. Als iemand niet genoeg geld bij zich had, moest hij of zij meteen pinnen.

De zaak kwam aan het rollen toen een van de bekeurde Belgen het niet eens was met een boete en een klacht had ingediend.