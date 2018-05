Acties op Lesbos om vluchtelingen en btw

Een bestuurslid van de Kamer van Koophandel op Lesbos zei dat de situatie in de overvolle vluchtelingenkampen onhoudbaar is geworden. Momenteel zitten er ruim 8800 vluchtelingen op het toeristeneiland. Zeker een op de tien eilandbewoners is vluchteling.

Ook de geplande verhoging van de btw verontrust de ondernemers. Om het toerisme te stimuleren geldt voor een aantal vakantie-eilanden een btw van 19 procent. De regering wil die in juni verhogen naar 24 procent.