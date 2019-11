Koning kijkt bij F-35 in Leeuwarden

Willem-Alexander heeft ook nog een simulatierondje gevlogen. Dat ging volgens Arnoud Stallman, commandant van de vliegbasis, goed. De koning is nog steeds piloot bij KLM en heeft dus een vliegbrevet.

Vervolgens werd het vorige week aangekomen toestel getoond. De koning zat nog even in de cockpit, waar hij van piloten en onderhoudspersoneel uitleg kreeg. Ook kreeg Willem-Alexander uitleg over een drone van de luchtmacht.