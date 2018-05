’Arrestatie na overval in Amsterdam Nieuw-West’, veel politie

Volgens ooggetuigen hebben omstanders de politie geholpen door de verdachte vast te houden tot agenten het konden overnemen.

Via Burgernet werd een bericht verspreid over de vermeende overval, waarin werd gevraagd uit te kijken naar een lichtgetint persoon, gekleed in een legerjas.

In de Van Woustraat zijn twee verdachten aangehouden, aldus de politie. Mogelijk is één van hen de man naar wie gezocht werd.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook de politie houdt het op een ’vermoedelijke overval’. Geruchten over een gijzeling kan de politie niet bevestigen. „We zijn druk bezig om er achter te komen wat er precies aan de hand is”, vertelt een woordvoerder. Later tweet de politie dat er mogelijk geschoten is.

Later meer.