Premium Het beste van De Telegraaf

Ongeneeslijk zieke Tom (31) middelpunt hardloopwedstrijd: ’Dit is mijn dag’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Tom van Beusekom en zijn vrouw Paula schikken zich in hun lot. De Achterhoeker kreeg op 12 mei te horen dat hij niet meer beter wordt. „Maar daar ben ik niet in blijven hangen.” Ⓒ Robert Hoetink

Bredevoort - Hij heeft een goede dag. De ongeneeslijk zieke atleet Tom van Beusekom (31) geniet met volle teugen van de hardloopwedstrijd in het buitengebied van Aalten. Een wedstrijd die hij zelf heeft georganiseerd. Bij het startschot wordt de Achterhoeker omringd door de mensen die hem lief hebben. En dat voelt aan als een warm bad. „Dit is mijn wereldje en dit is mijn dag.”