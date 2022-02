Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdsteden op drift: Indonesië niet uniek met verplaatsen regeringscentrum

Door Frank van Vliet Kopieer naar clipboard

De Braziliaanse hoofdstad Brasilia schopte het tot de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Ⓒ foto 123.rf

AMSTERDAM - Indonesië krijgt een nieuwe hoofdstad op Borneo. De metropool Jakarta op Java, dat de treurige titel ’de snelst zinkende stad ter wereld’ heeft, wordt vervangen door Nusantara, dat archipel betekent in het Indonesisch. De plannen liggen er al lang, maar de bekendmaking was toch even wereldnieuws. Je verplaatst niet zomaar een hoofdstad, hoewel het fenomeen is al eeuwen oud en vaker voorkomt. Voorbeelden genoeg.