Instanties overheid kampen met storing

Onder meer keuringsdienst RDW kampt maandag met een storing. Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Meerdere instanties hebben maandag last van een landelijke telefoonstoring. Onder meer de keuringsdienst RDW is telefonisch niet bereikbaar. Ook rechtbanken in het hele land hebben er last van. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam meldt ook zowel telefonisch als per e-mail slecht bereikbaar te zijn.