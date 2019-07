Vegetariërs boos op Burgerking

De vegetarische burger die het bedrijf op het menu heeft gezet in Engeland, bevat volgens verschillende klanten wel degelijk sporen van vlees.

Het gaat om een nieuwe variant met halloumi-kaas Het is een broodje met sla, uien, tomaten, mayonaise en een plak kaas uit de frituur.

Vleesloze scherpslijpers ontdekten al snel dat het stuk halloumi in dezelfde olie als het vlees en de vis belandt, en uiten nu hun ongenoegen op sociale media. „Dit is zeer misleidend”, klinkt het op Twitter. Of ook: „Maak dit veel duidelijker, Burger King.”

In een reactie laat het bedrijf weten dat het nooit gepretendeerd heeft dat de halloumi-burger een vegetarische optie is, wel zegt de keten in alle communicatie dat het om een ’meat-free’ optie gaat, een vleesvrije variant dus. En daar is dus niks mis mee, zo stelt een woordvoerder, want in halloumi zit geen vlees.

De keten zegt nog niet in staat te zijn aparte friteuses voor vegetariërs te installeren. In Nederland staat de halloumiburger (nog) niet op het menu. Daar kunnen ’vleeslozen’ een ’Veggie King’ met groenteschijf bestellen.