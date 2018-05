Embryo-vondst is wereldnieuws

Zij zagen kans ’embryo-achtige structuren’ op te kweken uit de stamcellen van muizen. De embryo’s leefden iets meer dan een week. De NL-wetenschappers zijn nu het gesprek van de dag, nadat de wereldprimeur gisteravond rond half zeven op Telegraaf.nl verscheen en vandaag uitgebreid werd vervolgd in de papieren Telegraaf.

De belangstelling voor de publicaties is immens; ook voor het wetenschappelijke artikel in het science-tijdschrift Nature.

,,De interesse van de buitenlandse nieuwmedia is opvallend”, zegt Marcel Hammink, woordvoerder van de onderzoeksgroep. ,,De BBC bijvoorbeeld heeft dit nieuws groot opgepakt, met de leider van het team, celbioloog dr. Nicolas Rivron. Hij is een half uur in een liveverbinding ondervraagd over de vinding en de betekenis daarvan voor de toekomst.”

Ook is er belangstelling vanuit de VS, en cameraploegen uit Duitsland, Portugal en enkele Benelux-landen kwamen praten met leden van het onderzoeksteam. Zoals met celonderzoeker prof. dr. Clemens van Blitterswijk van de Maastricht University, tevens directeur van het MERLN Instituut, dat aan de basis staat van deze muisembryo-vinding.

Prof. dr. Clemens van Blitterswijk in gesprek met deze krant. Ⓒ De Telegraaf

,,Dit is allemaal heel bijzonder, heel indrukwekkend om mee te maken – wát een belangstelling!”, glundert Van Blitterswijk, die tussen de cameraploegen door even ’de wereld’ voor zich afsloot om te gaan fietsen in het Friese polderland waar hij kan nadenken om nieuwe energie en ideeën op te doen.