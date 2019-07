Knallende primeurs in komkommertijd

Twee mooie primeurs van onze parlementaire redactie raakten deze week aan de voorbeeldfunctie en geloofwaardigheid van de politiek. En twee keer stond het Binnenhof er niet best op. Zo was er de scoop dat VVD-Kamerlid Wybren van Haga bij de zero-tolerance partij mocht aanblijven hoewel hij was gepakt met te veel drank op achter het stuur. Zaterdag volgde het onthullende verslag over hoe partijen marchanderen met regels voor giften.