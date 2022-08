Brussel roept Den Haag op het matje wegens asielplan gezinshereniging

Om de migratiecrisis aan te pakken mogen familieleden van statushouders niet meer naar Nederland komen als ze geen huisvesting hebben. Als er na 15 maanden geen woning is gevonden, krijgen de nareizigers alsnog een visum.

Geen plek

Volgens het kabinet is er simpelweg geen plek om nareizende familieleden te verwelkomen in opvanglocaties. De maatregel zorgt voor veel protest bij de asiellobby. Ook bij de achterban van D66, CDA en CU is er onrust over.

De Europese Commissie laat aan De Telegraaf weten dat ze de Nederlandse autoriteiten om tekst en uitleg heeft gevraagd over het plan.

„De Commissie zal de maatregelen die Nederland wil nemen vervolgens beoordelen om te kijken of het voldoet aan het EU-acquis, met name de gezinsherenigingrichtlijn”, zegt een woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur.

Gewaarschuwd

Verschillende experts hebben de afgelopen dagen gewaarschuwd dat het kabinetsplan in strijd is met de EU-regels voor gezinshereniging.

Het kabinet wil verder een pauze inlassen voor de Turkije-deal. Volgens deze Europese afspraak moet Nederland jaarlijks 1000 vluchtelingen uit Turkse opvangkampen overnemen. Het kabinet wil daar tijdelijk mee stoppen.

Brussel bevestigt aan De Telegraaf dat lidstaten op vrijwillige basis migranten hervestigen.