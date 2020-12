Meer Duitse regio’s en steden voeren avondklok in

In de stad Ludwigshafen mag niemand meer tussen 21.00 uur en 05.00 uur zonder goede reden naar buiten. Je kan wel naar werk, arts of partner. De regeling gaat zaterdag in. Twee andere steden en een district in de deelstaat volgen uiterlijk dinsdag, melden Duitse media.

Onlangs had de stad Mannheim (ruim 300.000 inwoners) in de deelstaat Baden-Württemberg al een avondklok aangekondigd. Deze geldt de komende tien dagen.

De Duitse organisatie van steden en gemeenten vindt dat spertijden niet algemeen moeten worden ingevoerd, maar uitsluitend om infecties in coronabrandhaarden terug te dringen.

Tijdens de eerste coronagolf eerder dit jaar kondigde de deelstaat Beieren een uitgaansverbod af. Maar tot een landelijke avondklok, zoals in Spanje, Italië of Frankrijk kwam het niet. Wel geldt overal de regel contacten zo veel mogelijk te beperken.