Jongen die neef per ongeluk doodschoot, hoeft niet meer de cel in

De twee jongens speelden op 28 april vorig jaar met een vuurwapen van de oudere broer van de 17-jarige. Het wapen ging per ongeluk af en raakte de 15-jarige jongen dodelijk. Tegenover de hulpdiensten verzweeg de jongen dat zijn neefje was neergeschoten. De kogel was via de bilplooi het lichaam binnengedrongen en doorboorde de linker-bekkenslagader. Dat was niet bekend bij de hulpverleners die ter plekke een uur vergeefs bezig waren om het leven van de jongen te redden. De 17-jarige neef zei alleen dat de jongen ineens neerviel en dat hij niet snapte wat er aan de hand was. Ook verstopte hij naderhand het vuurwapen. Als de jongen op tijd de juiste behandeling had gekregen, was zijn leven misschien gered.

De straf betekent dat de 17-jarige niet terug hoeft naar de jeugdinrichting. Volgens de rechtbank zou dat de positieve ontwikkeling die hij doormaakt op het gebied van behandeling, school en werk doorkruisen. De rechtbank weegt mee dat de jongen verder door het leven moet in het besef dat door zijn toedoen zijn neefje is overleden. Hij moet ook zijn oom en tante een schadevergoeding betalen. Tijdens de rechtszaak bleek dat de zaak de familie heeft verscheurd. Het contact tussen beide gezinnen is verbroken.

Tegen de 53-jarige moeder Kaltoum el B. van de 17-jarige jongen eiste het Openbaar Ministerie eerder een half jaar gevangenisstraf omdat zij volgens de officier van justitie in de naastgelegen kamer was en het schot moet hebben gehoord. Ook zij zweeg daarover tegen de hulpverleners.

De rechtbank sprak haar echter vrij. ,,Hoewel het moeilijk voorstelbaar lijkt dat de moeder het schot niet heeft gehoord, terwijl meerdere getuigen de knal wél hoorden, kan op basis van het dossier niet geconcludeerd worden dat de moeder van alles op de hoogte was”, aldus de rechtbank.

De oudste zoon van de vrouw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij haalde niet alleen het wapen in huis, maar bleek ook drugs te bezitten. Daarnaast maakte hij zich met zijn jongere broer schuldig aan diefstal van de telefoon en de pasjes van hun neefje, uit angst voor wat er op diens telefoon kon worden aangetroffen.