Explosieve stijging diefstal e-bikes: ’Ik maak me ernstig zorgen’

Dat blijkt uit een analyse van de aangiftecijfers door de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.). Ook de aangiften van e-bikediefstallen uit garages, boxen en schuurtjes nemen snel toe, van 280 in het eerste kwartaal van 2020 tot 384 in het vierde kwartaal van 2020.

Oost-Europa

,,Ik maak me ernstig zorgen over deze stijgende trend” , zegt Jeroen Snijders Blok, voorzitter van S.A.F.E. ,,De oorzaak is enerzijds dat de verkoop van dure modellen als e-bikes, sportfietsen en bakfietsen blijft stijgen en het aanbod dus groter wordt. Anderzijds zien we dat de aantrekkingskracht daarmee ook snel groeit voor een georganiseerd dievengilde, dat professionele en gewelddadige methodes niet schuwt. Busjes vol e-bikes verdwijnen naar Oost-Europa.”

Vanwege corona is bij de diefstal van elektrische fietsen in het tweede kwartaal een dip te zien. ,,Maar na de versoepeling van de maatregelen worden de e-bikedieven in het derde kwartaal direct weer actief, wat resulteert in een stijging in aangiften van 53 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019”, meent Snijders Blok, die verontrust is dat de toename van e-bikediefstal afwijkt van de algemene trend in diefstallen en inbraken. ,,Die nemen al jaren af, zoals ook de onlangs gepubliceerde cijfers van autodiefstallen laten zien.”

Aangifte

Het aantal aangiften van bakfietsen steeg van 809 naar 1.000 in 2020, terwijl het aantal aangiften van gewone fietsendiefstal aanzienlijk daalde van zo’n 54.000 naar 44.000 (-18,5 procent). ,,Eerlijk gezegd is die daling al veel langer aan de gang. De bereidheid om aangifte te doen van diefstal van een gewone fiets neemt al jaren af”, verklaart Snijders Blok.

De aangiftecijfers vormen dan ook slechts het het topje van de ijsberg. Het werkelijke aantal fietsdiefstallen is zeker zeven keer hoger zo blijkt uit recent onderzoek van Bureau Beke, dat ervan uit gaat dat de jaarlijkse financiële schade van fietsdiefstal is opgelopen tot 600 miljoen euro. Nog slechts 14 procent van de slachtoffers doet aangifte en dat zijn vooral e-bikebezitters die bij diefstal van hun verzekeraar een aangifte moeten laten zien om in aanmerking voor schadevergoeding te komen.

Track & trace-systeem

De trend is om als je een dure fiets of e-bike hebt gekocht, die te verzekeren en voorzien van een chip of transponder. Op het moment dat je fiets wordt gestolen, kun je hem terugvinden via een zogenoemd track & trace-systeem. Inmiddels wordt daardoor 80% teruggevonden.

De Utrechtse Rita Harren heeft getwijfeld of ze zo’n systeem zou kopen. ,,Maar wat ben ik blij dat ik het gedaan heb”, zegt ze. ,,Ik had mijn e-bike keurig op slot gezet, maar toen ik na een bezoekje weer terugkwam was hij verdwenen. Ik was ten einde raad en deed aangifte bij de politie en verzekering. Maar na een paar dagen was er nog geen goed nieuws.”

,,Ik, dacht nog, heb ik zo’n duur systeem gekocht en dan... Maar”, zegt ze met het schaamrood op de kaken, ,,ik was vergeten een app te downloaden die nodig is om de fiets te traceren. Toen ik dat deed was het snel bekeken. Ik ben blij dat de fiets weer terug is. Ik kan niet wachten tot de lente komt en ik weer overal naartoe kan fietsen...”