Israël maakt definitieve ruk naar rechts

Keert Benjamin Netanyahu terug als premier?

Israël gaat dinsdag voor de vijfde keer in minder dan vier jaar tijd naar de stembus, een nieuwe poging om de politieke patstelling te doorbreken. Het land is verdeeld in voor- en tegenstanders van Benjamin Netanyahu, die ervan overtuigd is dat hij met zijn bondgenoten dit keer wel de benodigde 61 z...