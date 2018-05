Verdachten kluisroof langer vast

Het onderzoek naar de kluisjesroof is nog in volle gang. Of er wat bij de huiszoekingen bij de verdachten wat is gevonden, willen politie en OM niet zeggen. Agron K. (45) uit Roosendaal en Johan van W. (43) uit Etten-Leur worden verdacht van betrokkenheid bij de roof begin maart.

De politie zoekt nog naar minimaal twee andere mannen, namelijk het duo dat daadwerkelijk de kluisruimte van de Rabobank wist binnen te dringen. De politie hoopt dat nu er twee verdachten zijn opgepakt, mensen die meer weten over de roof zich melden.

